https://www.facebook.com/watch?v=2561456624216360
https://www.facebook.com/watch?v=713402574867180
Still No Curvature:
https://www.facebook.com/watch/?v=2363834444069695
https://www.facebook.com/watch/?v=3015062968672099
https://www.facebook.com/watch/?v=2837015093153400
Flat Vs. Round Earth In Court:
https://www.facebook.com/watch/?v=2837015093153400
Best Flat Earth Proof Antarctica:
https://www.facebook.com/watch/?v=2268206470674717
Gregory Lessing Garrett’s Newsletter is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.
Any access except fb?